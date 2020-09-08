شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكافحة سوسة النخيل الحمراء والناخرات تواصل رش أشجار المنتزه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، حملاتها لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والناخرات، لحماية أشجار حدائق المنتزة، والتى تقع على مساحة تزيد عن 100 فدان شرق الإسكندرية، حيث تجرى أعمال المكافحة من خلال لجان فنية من إدارتي المكافحة والبساتين.

وتجرى المكافحة لجميع الأشجار الموجودة فى حدائق المنتزه، سواء الأشجار المثمرة أو الزينة أو الكازوارينا، اتساقاً مع مشروع التطوير المزمع تنفيذه بقصر المنتزه واستغلاله سياحياً.

وتقوم الحملات برش النخيل وأشجار الكازورينا الموجودة فى حدائق المنتزة ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء والناخرات. وكانت مديرية الزراعة شكلت لجنة فنية، برئاسة مدير إدارة المكافحة، لحصر وفحص جميع الأشجار الموجودة على المسطح بحدائق المنتزة لتحديد الأشجار السليمة والمصابة ويمكن علاجها والمصاب ولا جدوى من علاجه ويجب تقطيعه، على أن يستتبع ذلك مرحلة العلاجات اللازمة بعد تحديد المصاب القابل للعلاج.

زراعة الاسكندرية تواصل حملات مكافحة سوس النخيل الأحمر لأشجار المنتزة

زراعة الاسكندرية تواصل حملات مكافحة سوس النخيل الأحمر لأشجار المنتزة

زراعة الاسكندرية تواصل حملات مكافحة سوس النخيل الأحمر لأشجار المنتزة

زراعة الاسكندرية تواصل حملات مكافحة سوس النخيل الأحمر لأشجار المنتزة

زراعة الاسكندرية تواصل حملات مكافحة سوس النخيل الأحمر لأشجار المنتزة

زراعة الاسكندرية تواصل حملات مكافحة سوس النخيل الأحمر لأشجار المنتزة