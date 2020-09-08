شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «طب حلوان» و«القومي للبحوث» والجمعية الأمريكية للنساء لتبادل الخبرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت كلية الطب جامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون علمي وبحثي مع الشعبة الطبية بالمركز القومي للبحوث، وبمشاركة الجمعية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد، وقد مثَّل كلية الطب بالجامعة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، عميد الكلية، كما قام بتمثيل الشعبة الطبية بالمركز القومي للبحوث، الأستاذ الدكتور أسامة محمود عزمي، أستاذ الصحة الإنجابية بالمركز.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي، عميد الكلية، أن البروتوكول يستمر لمدة 5 سنوات، ويتضمن عقد دبلومات إكلينيكية متخصصة في التخصصات الدقيقة لأمراض النساء والتوليد من خلال تقديم 3 دبلومات، هم دبلومة طب الأم والجنين، والحمل الحرج، ودبلومة مناظير أمراض النساء، ودبلومة الجهاز التناسلي والبولي للسيدات.

ويسري البروتوكول على جميع الأنشطة التعليمية والبحثية والتدريبية في جميع التخصصات الطبية في الكلية والمركز القومي للبحوث NRC، كما يتضمن تبادل خبرات أعضاء هيئة التدريس وتدريب الطلاب والتبادل البحثي مع المركز القومي للبحوث والشعبة الطبية، والاشتراك في الأبحاث والمبادرات العلمية للشعبة الطبية بالمركز القومي للبحوث.

وأضاف أن قسمي الأطفال وأمراض القلب قد بدأ أيضًا بإعداد خطة تعاون مع المركز القومي للبحوث في إطار البروتوكول.