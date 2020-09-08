شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تقرر مد حظر استيراد السكر الأبيض 3 أشهر (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2020 والخاص بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، على أن تتم مراجعته بشكل دورى وفقاً للمستجدات.
وبموجب القرار، فقد تم استثناء الكميات التي يتم استيرادها كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان، كما نص القرار على عدم السماح باستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضاً، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.
وقالت الوزيرة إن استمرار العمل بهذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها والتى أدت إلى هبوط أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام، حيث إن هذه التقلبات تسمح باستيراد السكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه في مصر وهو ما يمثل ضررًا بالغًا للصناعة المحلية.
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