شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول لـ«تجارية البحيرة» مع بنك تنمية الصادرات لتمويل شراء وحدات البورصة السلعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، برئاسة فتحي مرسي، رئيس مجلس الإدارة، بروتوكول تعاون مع بنك تنمية الصادرات، للمساهمة في تمويل مشروع البورصة الزراعية للخضر والفاكهة في مركز بدر بمنطقة التحرير في محافظة البحيرة، والمقرر أن يتم افتتاحه في نهاية عام 2020.

توقيع برتوكول للغرفة التجارية فى البحيرة مع بنك تنمية الصادرات لتمويل شراء وحدات البورصة السلعية للخضر والفاكهة

وقال «مرسى» إنه بمقتضى بنود البروتوكول يقوم البنك بتمويل المستثمرين الراغبين في شراء وحدات من البورصة بعائد مُخفض لمنشآت البورصة السلعية، محدد وفق مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

توقيع برتوكول للغرفة التجارية فى البحيرة مع بنك تنمية الصادرات لتمويل شراء وحدات البورصة السلعية للخضر والفاكهة

وأوضح «مرسى» أن التمويل سيكون في حدود 100% من القيمة الإجمالية للوحدة، على فترات تمويل يمكن أن تصل إلى 10 سنوات، وتتضمن فترة سماح للسداد تتراوح بين 6 شهور إلى سنة، وفقًا لطبيعة النشاط ودراسة الجدوى المقدمة من المستثمر في وحدات البورصة السلعية.

توقيع برتوكول للغرفة التجارية فى البحيرة مع بنك تنمية الصادرات لتمويل شراء وحدات البورصة السلعية للخضر والفاكهة

وأضاف «رئيس الغرفة» أن البورصة الزراعية تُعد من أهم المشروعات بمحافظة البحيرة، وهو أحد المشروعات الرئاسية، والتى تم تذليل جميع المعوقات التي كانت تقف عائقًا في سبيلها من خلال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ودعمهما للمشروع.

توقيع برتوكول للغرفة التجارية فى البحيرة مع بنك تنمية الصادرات لتمويل شراء وحدات البورصة السلعية للخضر والفاكهة

ووقع البروتوكول فتحى مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن الغرفة المالكة لمشروع البورصة السلعية، وعن بنك تنمية الصادرات ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك، بحضور عاطف فراج، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، ودعاء قنديل، أمين صندوق الغرفة، ومحمد الشريف، عضو مجلس إدارة الغرفة، المنسق العام لمشروع البورصة السلعية، وأحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، ومحمد حلاوة، مدير المشروعات بالبنك.

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توقيع برتوكول للغرفة التجارية فى البحيرة مع بنك تنمية الصادرات لتمويل شراء وحدات البورصة السلعية للخضر والفاكهة