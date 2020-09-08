شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوجه رؤساء المدن بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على جميع رؤساء المدن والمراكز الثمانية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين في ملف التصالح ببعض مخالفات البناء مع قبول جميع الطلبات المقدمة للتصالح فب المخالفات ، وترك البت فب قبولها للجان المختصة المشكلة لهذا الغرض.

وشدد محافظ مطروح على الالتزام بحُسن التعامل و الرد على كافة استفسارات وتساؤلات المواطنين الخاصة بتطبيق القانون، وسرعة قيام المراكز والمدن بحصر جميع المخالفات، والتنبيه على أصحابها بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسرعة سداد نسبة ال25% جدية تصالح لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة فى 30 سبتمبر الجاري كأخر موعد أقره مجلس الوزراء للتصالح فى مخالفات البناء.

وأشار محافظ مطروح إلى أن الحكومة تولى هذا الملف اهتماماً كبيراً، حيث تم إقرار قانون للتصالح بعض مخالفات البناء وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم، مناشدا المواطنين بسرعة التقدم لتلاشي الوقوع تحت طائلة القانون بعد انتهاء المدة المحددة 30 سبتمبر الجاري.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير عليهم في ملف التصالح، وفقاً للأوضاع والإجراءات القانونية.