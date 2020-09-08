شكرا لقرائتكم خبر عن جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.. انتظام فتح اللجان والمقار الانتخابية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم الثلاثاء، من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية، عن انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ والتي ستستمر على مدار يومين بدءً من اليوم وحتى غداً الأربعاء الموافق 9 من سبتمبر الجاري.

وأكد المحافظ أنه يتابع بنفسه على مدار الساعة سير العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.

وجدير بالذكر أنه تم تجهيز (515) مقراً انتخابياً و(1) لجنة عامة و(619) لجنة فرعية لاستقبال (2 مليون و688 ألف و280 ناخب) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وناشد محافظ المنوفية، جموع شعب المحافظة، بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الإنتخابي، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي وتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الإنتخابية.