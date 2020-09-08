شكرا لقرائتكم خبر عن قص وتهذيب الأشجار داخل مدارس بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مجابهة تداعيات فيروس كورونا، ومواجهة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسواق ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة العميد وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، عددا من الجهود ضمن تقريرها اليومي، والتي تمثلت في رفع المخلفات والقمامه بشوارع مدينة بني سويف، حيث قامت الفرق المجمعة بعمال مشروع النظافة برفع الأتربة من الطريق الدائري والمدخل البحري وطريق السادات وكوبري السادات وشارع 23 بني سويف الجديدة وكورنيش النيل وشارع الشبان وشارع أبو بكر وصلاح سالم وشارع عبد السلام عارف وجسر اسلام

وقال العميد وليد البيلي رئيس المدينة، إن إدارة الحدائق قامت بقص وتهذيب الأشجار بداخل مدرسة الشهيد عبد العليم علي، فيما قامت شبكة الكهرباء الداخلية بتركيب عدد 15 كشاف ليد جديد بالطريق الدائري وإنارة شارع بورسعيد.

أما بالنسبة للوحدات المحلية القروية تقوم برفع المخلفات وصيانه الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة في المهد، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية بلفيا برفع المخلفات والركش وناتج وتطهير من الشيخ عبد الوهاب لقرية الحكامنة بحموله 30 طن.