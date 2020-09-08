شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: افتتاح 55 مشروعًا بتكلفة مليار و96 مليون جنيه في العيد القومي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن احتفالات المحافظة بعيدها القومي لهذا العام 2020، والتي توافق التاسع من سبتمبر، ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة أمام خديوي البلاد مطالباً بالحرية والكرامة، ستشهد افتتاح 55 مشروع تنموي وخدمي في قطاعات «الصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء- الأبنية التعليمية- الشباب والرياضة»، بتكلفة إجمالية مليار و96 مليون و100 ألف جنيه، لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، ولتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين، وتحقيق آمال وطموحات أهالي الشرقية.

أوضح محافظ الشرقية أن المشروعات المنفذة تتضمن قطاع الصرف الصحي، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ10 مشروعات، بتكلفة 510 مليون و200 ألف جنيه، شملت إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرية الطويلة، وربطها على محطة معالجة القرين بتكلفة 90 مليون جنيه، ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرى الصوالح A «الجعافرة، الخطارة الصغرى» بتكلفة 87 مليون و500 ألف جنيه، ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرى الصوالح D الهيصمية بتكلفة 71 مليون جنيه وذلك بمركز فاقوس، ومشروع صرف صحي السعدية محطة رفع بتكلفة 20 مليون جنيه، بمركز بلبيس، ومشروع محطة رفع صرف صحي العراقي بتكلفة 15 مليون جنيه، ومشروع محطة رفع صرف صحي السعدية بتكلفة 20 مليون جنيه، ومشروع محطة رفع صرف صحي الحلمية بتكلفة 10 مليون جنيه، ومشروع محطة رفع صرف صحي شنبارة الطنانات بتكلفة 10 مليون جنيه وذلك بمركز أبوحماد، ومشروع صرف صحي متكامل قرية حمادة بتكلفة 84 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي متكامل زور أبوالليل بتكلفة 102 مليون و700 ألف جنيه بمركز أولاد صقر .

وأضاف المحافظ، أنه بالنسبة لقطاع الإسكان فقد تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بإجمالي تكلفة 62 مليون و700 ألف جنيه، شملت إنشاء عمارة سكنية استثماري بجوار قسم شرطة ثان الزقازيق، تضم 24 وحدة سكنية و8 محال تجارية بتكلفة 12 مليون جنيه، وإنشاء برج سكني إستثماري بشارع فاروق بجوار سوق الجملة بالزقازيق، يضم 44 وحدة سكنية و8 محال تجارية بتكلفة 14 مليون جنيه، وإنشاء مبنى الحماية المدنية بالزقازيق بتكلفة مليون جنيه وذلك بمركز ومدينة الزقازيق، بالإضافة إلى إنشاء مبنى الحماية المدنية بتكلفة 6.4 مليون جنيه، والمكتبة العامة بتكلفة 20 مليون جنيه، ومجمع خدمات فاقوس بتكلفة 5.5 مليون جنيه وذلك بمركز ومدينة فاقوس، فضلا عن إنشاء مكتب بريد بالمنطقة الصناعية ببلبيس بتكلفة 3.8 مليون جنيه .

وأوضح المحافظ ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات في قطاع الكهرباء بإجمالي تكلفة 295 مليون جنيه، شملت إنشاء موزعات جهد متوسط الشهداء بتكلفة 40 مليون جنيه، وموزع جهد متوسط بردين الجديد بتكلفة 45 مليون جنيه، وموزع جهد متوسط الأوقاف بتكلفة 35 مليون جنيه، وذلك بمركز ومدينة الزقازيق، بالإضافة إلى موزع جهد متوسط أحمد حلمي بتكلفة 50 مليون جنيه بفاقوس، وموزع جهد متوسط شبرا النخلة بتكلفة 40 مليون جنيه ببلبيس، وموزع جهد متوسط السدس بتكلفة 40 مليون جنيه بمركز الإبراهيمية، فضلا عن إنشاء موزع جهد متوسط حانوت بتكلفة 45 مليون جنيه بمركز كفر صقر .

وأشار محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 28 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بإجمالي تكلفة 220 مليون و700 ألف جنيه، شملت إنشاء 17 مدرسة جديدة وتوسعة 4 مدارس، وإحلال جزئي لعدد 5 مدارس، وإحلال كلي لمدرستين، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات في قطاع الشباب والرياضة بإجمالي تكلفة 7 مليون و500 ألف جنيه، شملت إنشاء مركز شباب نشوه حيث يضم ملعب نجيل صناعي، ومبنى وسور بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه بمركز الزقازيق، وإنشاء مركز شباب الكيلانية ويضم ملعب نجيل صناعي، ومبنى وسور بتكلفة مليون و500 ألف جنيه وذلك بمركز فاقوس، فضلا عن إنشاء مركز شباب الإبراهيمية ويضم ملعب نجيل قانوني بتكلفة 3 مليون و500 ألف جنيه بمركز الإبراهيمية.

وأرسل محافظ الشرقية تحية إعزاز وتقدير لكل من أعطى وبذل الجهد في التفاني والإخلاص لخدمة وطنه وأبنائه، وتهنئة خالصة لأبناء الشرقية بمناسبة إحتفالاتهم بعيدهم القومي، ليمثل دافعاً حقيقياً أمام الجميع لتحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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