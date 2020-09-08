شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أساقفة الروم»: الشعب الفلسطيني سيظل موجود والقدس ستظل فلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، مطران القدس، رفض رفضه لسياسيات الاستيطان الإسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح المطران في بيان، الثلاثاء، أن الفلسطينيون يرفضون سياسة الضم والاستيطان وسرقة الأراضي والعقوبات الجماعية، ويؤكدون بأن هذا الوطن هو وطنهم وهذه الأرض هي أرضهم ومهما اشتدت حدة السياسات الاحتلالية الغاشمة فسيبقى الفلسطينيون متمسكين بثوابتهم وانتمائهم لهذه الأرض.

وأضاف: نرفض سياسات الضم ومخططات الاستيطان التي تستهدفنا في مدينة القدس وضواحيها، كما في غيرها من الأماكن في هذه الأرض المقدسة، ونؤكد بأن هذه الارض ستبقى لأصحابها ولن تنال من عزيمتنا أية مؤامرات ومخططات خبيثة هادفة إلى تمرير صفقة القرن وتصفية القضية بشكل كلي.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني هو الذي يرسم خارطة فلسطين وليس أية جهة أخرى وذلك بتضحياته وكفاحه وصموده وثباته، مستطرد: لن تتمكن اية قوة غاشمة في هذا العالم مهما بلغت قوتها وسطوتها من شطب وجود فلسطين من على الخريطة، وتصفية الحقوق الفلسطينية الثابتة فنحن موجودون وفلسطين موجودة سواء اعترف بنا البعض ام لم يعترف، والفلسطينيون اليوم متشبثون بحقوقهم وثوابتهم وانتمائهم لهذه الارض المقدسة أكثر من أي وقت مضى.

وقال إنه لن تذهب تضحيات الفلسطينيين هدراً مهما كثرت المؤامرات والمشاريع والمخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، فشعبنا هو رقم صعب لا يمكن لأحد أن يتجاهل وجوده وان يتناسى حقوقه وثوابته انتمائه لهذه الأرض المقدسة.

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