شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٤ مخازن سلع غذائية مخالفة وتنفيذ ١٦٨ إزالة إدارية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق بالمدينة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس.

من جانبه، أوضح محمد سيد، رئيس المركز، أن الحملات أسفرت عن ضبط كمية من الدقيق المدعم بالسوق السوداء، و٤ مخازن سلع غذائية مخالفة، و١.٥ طن سماد حر بمخزن مخالف، ومصنع خل بدون ترخيص، وسيارة محملة بلبن فاسد، كما تم تحرير ٢٦ مخالفة لمخابز بها نقص في الوزن، وتبديد وعدم التزام بمواعيد التشغيل، بالإضافة إلى تنفيذ ١٦٨ إزالة إدارية، و٢٦ غرامة فورية، و٩ محاضر إشغال طبقا للقانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ وتم تحويل المحاضر والمخالفات إلى النيابة العامة بسمالوط.