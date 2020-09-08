شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُوقف سيارة تسير عكس الاتجاه ويوجه بسحب الرخص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح الثلاثاء، سيارة تسير عكس الاتجاه بطريق الزقازيق- أبوحماد، وأصدر توجيهاته لرجال المرور بإيقاف السيارة وسحب رخصة القيادة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الشرقية المفاجئة لمركز ومدينة أبوحماد، للاطمئنان على مستوى النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من الشوارع والميادين العامة، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، ومتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت الخدمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

أكد المحافظ، أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن، يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء، موجها مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور واحترام القانون.