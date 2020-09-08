شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد المشروعات الخدمية بقرية عرابة أبو الدهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد مساء أمس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية «عرابة أبوالدهب» بمركز سوهاج، ضمن خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وبدأ المحافظ جولته التي رافقه فيها محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، والسيد أبوعقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، والمهندس أبوضيف محمد رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بتفقد رصف الطريق الرئيسي للقرية بطول 500 متر وبتكلفة 750 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 100%، كما تفقد أعمال توسع مدرسة أبوالدهب الثانوية الصناعية بنين بنسبة تنفيذ 90%، وبتكلفة 7 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

وتفقد «الفقي» مشروع استكمال وتأهيل محطة معالجة عرابة أبوالدهب بطاقة 6100 م3/يوم، بتكلفة 84.9 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 70%، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من البنك الدولي والحكومة المصرية.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل عن المحطة والتي تعتبر أحد مكونات مشروع تجمع عرابة أبوالدهب، والذي يشمل 3 محطات رفع بتكلفة 31.97 مليون جنيه، وشبكات انحدار بطول 54997 متر بتكلفة 150 مليون جنيه، ومزرعة محطة المعالجة على مساحة 240 فدان بتكلفة 57.6 مليون جنيه، ليصبح إجمالي تكلفة المشروع 324.6 مليون جنيه، لخدمة 116 ألف و400 مواطن بقريتي عرابة أبوالدهب، وعرابة أبوعزيز.

ووجه المحافظ، بسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية وفقا لخطة التنفيذ الموضوعة، والإلتزام بالجدول الزمني المحدد، لافتا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات، وأهمية الحفاظ على ما تحقق من تطوير بالقرية، مشيدا بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تهدف إلى توفير حياة آدمية لائقة للمواطنين .

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