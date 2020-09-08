شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة تتصدر المشهد الانتخابي في إعادة الشيوخ ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت 532 لجنة انتخابية بمحافظة بني سويف، داخل 481 مقرا انتخابيا، في التاسعة صباحا فتح أبوابها أمام الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر عقدها على مدار اليوم وغدا، لاستقبال قرابة مليون و875 ألف ناخب، وتصدرت المرأة المشهد منذ بدء التصويت.

ووفّرت محافظة بني سويف مظلات، بداخلها عدد من الكراسي، أمام 481 مقرا انتخابيا بمراكز المحافظة المختلفة، لوقاية المواطنين من حرارة الشمس، كما تضمنت اللجان توفير كراسٍ متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم، وتكثيف أعمال النظافة ومنع أي إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام مليون و875 ألف ناخب، في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها على مدار اليوم وغدا.