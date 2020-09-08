شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتيح نقل الزوجة المقيدة ببطاقة والدها لبطاقة الزوج من خلال موقع دعم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح باب نقل الزوجة من بطاقة التموين الخاصة بوالدها، لإضافتها إلى "الزوج" وذلك عن طريق البوابة الرقمية وموقع دعم مصر.

وأكدت الوزارة أن من أهم شروط تحويل الزوجة من بطاقة والدها إلى الزوج أن تكون مازالت تصرف المقررات التموينية.

وأوضحت أهم الخطوات اللازمة لنقل الزوجة وهى:-

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يفتح الزوج حساب باسمه وبياناته ورقم موبايل مسجل باسمه، ثم الدخول على الصفحه الرئيسيه واختيار التموين، ستظهر قائمة فيها عدة اختيارات تشمل "ضم أفراد أسرتى"، ثم يتم كتابة بيانات الزوجة، ويختار إضافة، ثم التالى، ثم التالى، حتى تظهر رسالة "تم ضم أفراد أسرتك بنجاح"، وخلال 15 - 30 يوما، يتم ضم الزوجة على بطاقة الزوج.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة أن تكون الزوجة تصرف الخبز من بطاقة الأب يتم نقلها بدون أي قيود وأن بعض المواطنين أثناء إدخال بيانات "ضم أفراد الأسرة" تظهر رسالة "لا يوجد بيانات للعائلة".. أو رسالة "المواطن غير مستحق التموين"، بسبب حالة البطاقة، وذلك نتيجة أن قاعدة البيانات بالموقع غير مكتملة أو غير محدثة، وفي هذه الحالة يجب أن يقدم الزوج في المكتب عند إعادة تشغيل الخدمه فيها بالطريقة التقليدية، لأن خدمة نقل الزوجة مازال موقوف بالمكاتب.

وأوضحت الوزارة أن الزوجة غير المدرجة (المحرومة) أو المحذوفة بالخطأ حاليا ليس لها إضافة، موضحا أنه في حال أن الزوجة هى رب الأسرة في بطاقة أهلها لا يجوز نقلها على بطاقة زوجها و أن الخدمة متاحة على موقع مصر الرقميه فقط على الرابط https:di.gov.eg

