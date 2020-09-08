شكرا لقرائتكم خبر عن خطة للحد من فوضى الفتاوى برعاية الأزهر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد قسم البحوث والنشر بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية اليوم اجتماعًا لمتابعة المشاريع العلمية المتعددة التى يقوم بها القسم فى مختلف التخصصات، حضر الاجتماع المشرف العام على المركز الدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية،و الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والشيخ أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي للمركز، والدكتور رضا محمود السعيد، منسق قسم البحوث والتدريب بالمركز.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة أعمال قسم البحوث، والتي تعالج كثيرًا من القضايا والموضوعات المهمة المتعلقة بمواجهة التطرف والإرهاب، والحدّ من فوضى الفتاوى.

كما تناول اللقاء أهم الشبهات المثارة حول الإسلام وقضاياه في العصر الحاضر، وقد شدد المشرف العام على المركز على ضرورة مراعاة الأعمال العلمية للقسم منهجية البحث العلمي المعتبرة ومقتضيات الواقع المعاصر.

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فيما أكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء على أهمية هذه المشاريع وأثرها في تجديد الفكر الإسلامي، وقد اقترح الشيخ أسامة هاشم الحديدي خطة تنفيذية؛ لتحقيق محاور الاجتماع، وإفادة المجتمع والشباب من هذه البحوث والدراسات العلمية الجادة، التي تسهم في نشر وسطية الإسلام، وتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.

وقد كانت من أهم النتائج والتوصيات التي جاءت في اجتماع اليوم: سرعة الانتهاء من هذه المشاريع العلمية وإصدارها ونشرها؛ حتى تسهم في مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، وتحد من فوضى الفتاوى.