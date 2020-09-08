شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وانخفاض فى الرطوبة. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34 الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 31 مطروح الصغرى 21 والعظمى 29 بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31 دمياط الصغرى 25 والعظمى 30 الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36 السويس الصغرى 24 والعظمى 35 العريش الصغرى 22 والعظمى 33 Advertisements رفح الصغرى 23 والعظمى 32 طابا الصغرى 26 والعظمى 36 شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 41 الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40 الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37 بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37 أسيوط الصغرى 23 والعظمى 39 الأقصر الصغرى 30 والعظمى 45 أسوان الصغرى 31 والعظمى 45 شلاتين الصغرى 29 والعظمى 41 حلايب الصغرى 30 والعظمى 37 الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 42

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.