تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وانخفاض فى الرطوبة.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34
الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 31
مطروح الصغرى 21 والعظمى 29
بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31
دمياط الصغرى 25 والعظمى 30
الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36
السويس الصغرى 24 والعظمى 35
العريش الصغرى 22 والعظمى 33
رفح الصغرى 23 والعظمى 32
طابا الصغرى 26 والعظمى 36
شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 41
الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40
الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37
بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37
أسيوط الصغرى 23 والعظمى 39
الأقصر الصغرى 30 والعظمى 45
أسوان الصغرى 31 والعظمى 45
شلاتين الصغرى 29 والعظمى 41
حلايب الصغرى 30 والعظمى 37
الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 42
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