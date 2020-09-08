شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تدرب أصحاب الدواب والبائعين بمنطقة الهرم على التعامل مع السائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية لتأهيل العاملين بمنطقة آثار أهرامات الجيزة من أصحاب الدواب وبائعى الكارت بوستال على كيفية التعامل مع كافة الزائرين والسائحين فى ظل التدابير الإحترازية المطبقة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويأتى ذلك تزامنا مع بدء استئناف حركة السياحة الثقافية فى مصر وفتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة اعتباراً من 1 سبتمبر الجارى.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أن هذه الدورة التدريبية تأتى فى إطار الخطة التي وضعتها الوزارة لرفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة والآثار ورفع الوعي السياحي لدى المتعاملين مع السائح في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف والمنشآت السياحية بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

Advertisements

وأضافت أن محتوى هذه الدورة التدريبية شمل أيضا كيفية التعامل الصحي مع الدابة ورعايتها، بالاضافة إلى كيفية الحماية من فيروس كورونا المستجد.

تجدر الاشارة الي أن هذه الدورات التدريبية تتم بالتعاون بين قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، ومحافظة الجيزة ويشارك فى تدريب المشاركين في هذه الدورة نخبة من موظفى الوزارة المتخصصين إلى جانب أطباء فى الطب البيطري.