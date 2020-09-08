شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توافد المواطنين على مقار لجان جولة الإعادة لمجلس الشيوخ بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت مقار اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة، توافد المواطنين على جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك منذ الصباح الباكر بالتزامن مع موعد بدء فتح اللجان الساعة التاسعة صباحا.

والتزم المواطنون بارتداء الكمامة وواستخدام أدوات التعقيم، وعلى صعيد آخر تم وضع بوابات التعقيم الالكترونى على مداخل اللجان.

ويخوض 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى "الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم التنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل أتمام عملية الإعادة بشكل يليق بمصر حيث تم تجهيز المدارس التى ستجرى فيها الإعادة وتسليم القضاة كافة المستلزمات الوقائية من كورونا ومنها الكمامات والكحول والقفازات التى تستخدم فى عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين الانتخابات ونقل القضاة إلى لجانهم الفرعية خاصة فى المحافظات النائية ومنها الاقصر وأسوان ومطروح.