شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مشروع المحروسة ويشرف على تسكين الأهالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مشروع المحروسة 1 بحى السلام ثان، لمتابعة تسكين سكان منطقة سيدي فرج، بحي روض الفرج، ضمن خطة تطوير العشوائيات.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة قامت بتغيير حياة ما يقارب من 120 ألف مواطن كانوا يعيشون بالمناطق العشوائية في القاهرة، وتم تسكينهم فى 24 ألف وحدة سكنية بالمدن الحضارية الجديدة التي أقامتها الدولة بالأسمرات 1 و 2 و3 والمحروسة 1 واهالينا 1 وروضة السيدة زينب .

وبدأت محافظة القاهرة إخلاء منطقة عزبة الصفيح، بحي روض الفرج، حيث تم تنفيذ إزاله منطقة عزبة الصفيح بحى روض الفرج بعد إخلاء السكان من العقارات واستعداد لتطوير المنطقة.

فى السياق شهد ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، تطورا كبيرا، وذلك بعد القضاء على أكثر من 60% من المناطق العشوائية والتى عانت منذ عشرات السنين، حيث تم نقل السكان لمناطق بديلة بمدينة الأسمرات ومشروعات أخرى وفرت ألاف الوحدات السكنية المفروشة لسكان المناطق العشوائية.

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ومن المقرر أن تستكمل العاصمة تطوير باقى المناطق العشوائية خلال العام الجديد 2020 لتعلن بنهاية العام الجارى خلوها من العشوائيات ، حيث انتهت العاصمة من نقل مناطق "الرزاز وشمال الحرفيين ومحجر فوزى عليوة وتسربات المياه بأحمد هاشم وسلم قلعة الكبش، والمواردى، وتل العقارب بالسيدة زينب، وحكر السكاكينى القديم بالشرابية، وأبو رجيلة بالسلام وعين الحياة وعزبة العرب بغرب مدينة نصر والمدابغ وعزبة المدابغ وأكشاك ابو السعود، وجزء كبير من عرب اليسار".

أما عن المناطق التى سيتم إخلاؤها خلال عام 2020 هى "حكر السكاكينى الجديد بالشرابية بالمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية يوجد 3 مناطق بالمرج والسلام أول، والمنطقة الغربية باستكمال إزالات حى منشأة ناصر، والمنطقة الجنوبية يوجد مناطق عشوائية بأحياء مصر القديمة والخليفة ودار السلام والسيدة زينب.