شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتفقد صومعة تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، برفقة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة منذ قليل صومعة لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة بنى سلامة بمحافظة الجيزة، بحضور اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين و أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الحصول على كميات كبيرة من القمح المحلى هذا العام نتيجة الإعلان عن سعر عادل للقمح قبل بداية الموسم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية رغم انخفاض الأسعار عالميا حيث يتم استلام القمح بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط مما أدى الى تشجيع المزارعين على توريد الأقماح المحلى المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم.