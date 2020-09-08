شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن افتتاح صومعة بنى سلامة بالجيزة خلال احتفالات أعياد أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تفقده اليوم لصوامعة بني سلامة بالجيزة، تمهيدا لافتتاحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال احتفالات الدولة بأعياد أكتوبر المقبل.

ويقوم حاليا وزير التموين بمرافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتفقد صومعة بني سلامة بمحافظة الجيزة وتصل السعة التخزينية للصومعة 60 ألف طن بعدد : 12 خلية مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين، حيث تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون، نظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون منظومة، مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي وذلك بحضور اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين و أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية.

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تعد الصومعة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويتضمن المشروع 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها فى 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1،5 مليون طن، وهم: بني سلامة بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات الوادى الجديد وبنها بالقليوبية وبنى سويف وبهنسة والشيخ فضل بالمنيا وطامية بالفيوم والمفالسة بأسوان.

تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 15 صومعة، بما يعادل 70% من الخطة التنفيذية، وبدأ تنفيذ المشروع في 20 يناير 2015، على مساحة 20 ألف متر مربع للصومعة الواحدة، ويتم تشغيلها من غرفة كنترول تتحكم فيها بالكامل، باستخدام ميزان بسكول لوزن أجولة القمح فوق السيارات أثناء عملية الدخول والخروج، وتعتبر أهم تقنية فى جميع مراحل التخزين حتى تمكن من قراءة كمية الحبوب التى تحويها، وتحديد الكمية المطلوب إخراجها دون إهدار.