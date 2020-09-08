شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يزور العلمين الجديدة لبحث إجراءات تسجيل 60 ألف عامل غير منتظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية بزياة مدينة العلمين الجديدة، لبدء تسجيل 60 ألف عامل غير منتظم، تمهيدا لعمل منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا أوائل العام المقبل، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" للرئيس السيسى.

وفى سياق آخر أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 1214 شاباً، من بينهم 3 من ذوى القدرات الخاصة، بالقطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة بالمديرية، من بين 4872 من راغبى العمل المسجلين، فضلاً عن توفير 201 فرصة عمل من خلال تلك المكاتب.

وقال الوزير، إن المديرية قامت بصرف منحة العمال لـ 12 ألفاً و 719 عاملا غير المنتظمة مسجلين بالمديرية بإجمالى 12 مليون و 131 ألفاً و 500 جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه تم صرف 62 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث بلغت المساعدات 18 ألف جنيه لزواج 6 عمال، و24 ألف جنيه منحه مولود لـ 12 عاملا، و10 آلاف جنيه عمليات جراحية، و10 آلاف جنيه إعانة وفاة.