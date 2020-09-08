شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن أنه سيتم توزيع 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى، غدا الأربعاء، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الفيوم - بني سويف – المنيا – بور سعيد – الإسكندرية)، بواقع (4) طن لمحافظتي (الفيوم – الإسكندرية) و (3) طن لمحافظتي (بني سويف – المنيا) و (2) طن لمحافظة بور سعيد، وذلك للأسبوع الخامس على التوالى.



وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 534 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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وأوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن قيمة الصك بسعر 1800 جنيه يتم تحويله إلى 18.5 كيلو لحوم صافى مشفاه من أجود اللحوم، مؤكدا أن الإقبال على صكوك الأضاحى في تزايد مستمر حيث كان في أول عام حصيلة بيع الصكوك 32 مليون جنيه ، ثم 48 مليون جنيه ثم 64 مليون جنيه ثم 105 مليون جنيه، وهذا العام 115.5 مليون جنيه، ما يؤكد ثقة المضحين في المشروع والعاملين عليه، وثقتهم بأن ما يدفعونه من مبالغ مالية تصل إلى مستحقيها.

وأشار جمعة إلى أنه لا يوجد أي فاقد في اللحوم، حيث تتسلم الوزارة من الشركة التابع لوزارة التموين اللحوم صافى بدون جلود أو دهون، قائلاً: "يتم بيع الجلود والدهون وكل فاقد من الذبيحة وتحويل ثمنها إلى لحوم ، لضمان أن ما يدفعه المضحى من صكوك للأضاحى يصل كاملا لحوم للمستحقين".