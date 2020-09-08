شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران والأزهر يوقعان بروتوكول تعاون لتقديم أسعار خاصة لبعثات ووفود المشيخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم الثلاثاء، شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنها وقعت مع مشيخة الأزهر الشريف بروتوكول تعاون تسويقي بموجبه يتم تقديم أسعار خاصة للتذاكر وتسهيلات السفر وخدمات الحجز والطيران علي جميع شركات الطيران العاملة في السوق المصري، وبيع وإعداد وتنفيذ برامج سياحية داخلية وخارجية وغيرها لبعثات ووفود وضيوف الأزهر الشريف من جميع أنحاء العالم من خلال شراكة العمل بين قطاعات الشركة الوطنية وبروتوكول تعاون مع مشيخة الأزهر الشريف

ويأتى ذلك من منطلق الدور الريادي للشركة الوطنية مصر للطيران في دعم كافة قطاعات الدولة من أجل استعادة وتنشيط حركة الطيران والسياحة التي تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني وعودتها الي معدلاتها الطبيعية.

ووقع البروتوكول فضيلة الشيخ صالح جمعة عباس وكيل مشيخة الأزهر ويوسف جاد رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بمصرللطيران وشيرين تحسين مديرعام إدارة تنشيط مبيعات الشركات بشركه مصرللطيران للخطوط الجوية.

وأعرب فضيلة الشيخ صالح جمعة عن خالص الشكر والتقدير للدور الفعال الذي تقوم به الشركة الوطنية آملا أن يكون هذا البروتوكول بداية تعاون مثمر للفترة القادمة بعد جائحة كورونا وسعادته بالدخول في شراكة مميزة مع مصر للطيران كونها الشركة الوطنية التي تحمل اسم وعلم مصر، واسمها التجاري ذو التاريخ العريق، لافتاً إلى أن ذلك ليس غريبا علي الشركة الوطنية فى جميع المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والرياضية وغيرها .

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ومن المقرر أن يتولي قطاع الكرنك للسياحة بمصرللطيران تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الأزهر ومصر للطيران فيما يخص الأجندة السياحية وذلك لما يقدمه من خدمات مميزة سواء في الإنتقالات أو البرامج السياحية المميزة للعاملين بالمشيخة والجهات التابعة وأسرهم في الداخل والخارج من رحلات ورعاية فعاليات وتقديم برامج الرحلات الشاملة بأسعار تنافسية.