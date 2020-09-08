استشارى أوبئة يحذر من احتمالية استمرار ضرر كورونا لأشهر بعد التعافى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم إقتصاديات الصحة وعلم إنتشار الأوبئة، إن أى متعاف من الإنفلوانزا العادية يستمر معه السعال، إلا أنه لا يوجد لديه أى عدوى فى الجسم، مشيرا إلى أن متلازمة الإرهاق المزمن لمتعافي فيروس كورونا شئ عادى جدا بالنسبة لأى مرض فيروسي.
وأضاف "عنان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر فضائية "القناة الاولى"، بالتلفزيون المصرى ، أن تلك المتلازمة لا تحدث مع كل عدوى فيروسية إلا فى حالة أن تكون العدوى قوية على الجسم، موضحا أن ضرر فيروس كورونا من الممكن أن يستمر حتى أربعة أشهر، مثل الإرهاق والأرق والصداع وفقدان حاسة الشم والتذوق.
وأكد أن فيروس كورونا لا يصيب فقط الجهاز التنفسي، بل يصيب أكثر من جزء فى الجسم، أى أنه من الممكن أن يؤثر على الجهاز الهضمى والقلب والكلى والجهاز العصبي، متابعا أن هناك حالات قليلة جدا يحدث لها ضرر فى تلك الأجهزة ولا يرجع مرة أخرى، مثل ضرر الرئة، والتى من الممكن أن تصيبه بقصر فى التنفس مدى الحياة.
وتابع أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه من الممكن بعد فترة قصيرة مضادات الأجسام التى تم عملها أو اللقاحات بشأن الفيروس أن تختفى، لافتا إلى أن الصين لها حتى الأن ثلاث لقاحات فى التجارب السريرية، وواحد منهم آمن ولكنه غير فعال لفترات طويلة.
وأشار إلى أنه فى أسوأ الظروف بشأن اللقاحات سيكون فقط كتطعيم موسمى مثل الإنفلوانزا.
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