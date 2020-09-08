شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: اليمين المتطرف يشكِّل التهديد الأكبر على الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على خطورة جماعات اليمين المتطرف التي تعمل ليل نهار على استغلال الأزمات فى نشر أفكارهم العنصرية واستقطاب عدد كبير من الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية، مشيرًا إلى أن تلك الاستراتيجية هى نفسها التى يعتمدها تنظيم «داعش» الذى يمثِل الوجه الآخر لعملة التطرف والإرهاب.

وأشار المرصد إلى تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، أمس الإثنين، إن تيار اليمين المتطرف يشكِّل التهديد الأكبر على الولايات المتحدة.

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وأضاف التقرير الذى قيَّم حالة الأمن الداخلى فى الولايات المتحدة لعام 2020 والصادر فى أغسطس الماضى، أن اليمين المتطرف هو الأخطر بين الجماعات الإرهابية الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن المتطرفين سوف يواصلون جهودهم لاستغلال المخاوف العامة المرتبطة بتفشِّي وباء فيروس كورونا، والمعاناة الاجتماعية التى تثير احتجاجات للتحريض على العنف والترويع والترويج لأيديولوجيتهم المتطرفة العنيفة.