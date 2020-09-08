شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تكشف عن السعة التخزينية لصومعة بنى سلامة بالجيزة.. تقدر بـ60 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ان الدعم السياسي لقطاع الصوامع كان له دور كبير في إقامة المشروع القومي للصوامع، لافتا إلى أن صومعة بني سلامة بمحافظة الجيزة بسعة تخزينية 60 الف طن وعلى مساحة 33700 متر مربع، وبتكلفة بلغت 77.3 مليون جنيه مكون محلى.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التموين برفقة اللواء احمد راشد محافظ الجيزة صومعة لتخزين الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة بنى سلامة بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين و أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية.

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واوضح باسيلي أن الشركة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من القمح وتوفير سعات تخزينية عالية متطورة والقضاء على نسبة الفاقد والتي كانت تصل إلي 10 %وتخفيض تكاليف النقل، من خلال انشاء الصوامع بمناطق الإنتاج و مناطق الاستهلاك.

كما استعرض السعات التخزينية للصوامع مؤكدا ان صومعة إمبابة يصل السعة التخزينية لها 60 الف طن وصومعة شبرا 100 الف طن ، كما سيتم ضم صومعتي الصالحية وابوصير بسعة تخزينية 120 الف طن وهي في المراحل التشغيلية إضافة إلي صوامع حقلية بسعة تخزينية 5 آلاف طن .