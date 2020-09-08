شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم جامعة القاهرة يكشف تفاصيل إعادة الدراسة فى فرع الخرطوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إنه منذ عودة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من الزيارة الأخيرة للسودان، تم الإعلان عن عودة الدراسة في فرع جامعة القاهرة بالخرطوم، موضحا أن هذا الفرع تم إنشاؤه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولعب دورا كبيرا في دعم السودان بالكوادر المختلفة في مجالات كثيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أن الجامعة رحبت بهذه الدعوة، وتم تشكيل لجنة عليا لدراسة كل المتطلبات الخاصة بالعودة، من تجهيز الأماكن الخاصة بالمحاضرات، وإقامة الأساتذة، حتى تبدأ الدراسة في موعدها، وغيرها من التجهيزات.

وأوضح الدكتور محمود علم الدين، انه تم البدء في قبول الطلاب لبدء الدراسة، تلقى الالتحاق من الطلاب السودانيين، لافتا إلى ان هناك 4 كليات رئيسية في فرع الخرطوم، وهى: "الآداب والتجارة والحقوق والعلوم"، وسوف تنطلق فيها الدراسة خلال العام الجامعى الجديدة.

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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد اعلن عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب الجدد من دولة السودان وجنوب السودان، للدراسة بفرع الخرطوم بمقره الحالى بالحرم الجامعي، للعام الدراسى الجديد 2020 - 2021 بكليات الآداب والحقوق والعلوم والتجارة.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل ، إن الاستعدادات تجرى فى الوقت الحالي، لتشغيل الفرع مرة أخرى بالخرطوم، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على الإسراع بعودة الكليات المختلفة تباعًا بفرع الجامعة بالعاصمة السودانية الخرطوم بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، حيث عقد الدكتور محمد الخشت اجتماعًا مع اللجنة العليا لفرع الخرطوم، لمناقشة الإستعدادات والخطط اللازمة لتشغيل الفرع مرة أخرى بالخرطوم، وسيتم تحديد موعد افتتاح الفرع بعد انتهاء الحكومة المصرية من التنسيق الكامل مع الحكومة السودانية.