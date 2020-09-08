شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة ترصد 115 مركزا لبيع الأدوية واللقاحات البيطرية المحظورة بـ12 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقريرالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، قيام مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في 12 محافظة وهي (الغربية، الجيزة، الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، السويس، كفر الشيخ، الفيوم، الدقهلية، المنيا، سوهاج، اسوان) للمرور والتفتيش على 223 مركزا لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات، وتم رصد 115 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأخرى محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وقال تقرير الخدمات البيطرية ، الذى حصل " الخليج 365 "، عليه، إنه تم إصدار 12 قرارا إداريا إلغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 84 منشأة بيطرية بمحافظات: الغربية- الإسكندرية – الشرقية – المنوفية – سوهاج - الفيوم، و2 محضر (جنح ) بمحافظة: المنوفيـة وكفر الشيخ، وعدد 9 محاضر إدارية بمحافظات: الجيزة – الشرقية – الإسكندرية ـ الفيوم ـ المنيا ، وتم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (20) مركزا بيطريا مخالفا بمحافظات: الشرقية – الاسكندرية ،سوهاج – الدقهلية.

جاء ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الى مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطــرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة..

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وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أى مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة .

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن هناك عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، واستمرار الحملات التفتيشية، و شرطة المسطحات والبيئة والاجهزة الامنية والادارات المحلية بمختلف المحافظات.