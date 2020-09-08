خالد عبد الغفار يتفقد مبنى وزارة التعليم العالى بالقاهرة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، لمبنى وزارة التعليم العالي ومجمع التعليم الخاص المجاور لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، برفقة الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، و أحمد الشيخ القائم بأعمال رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة الانتهاء من كافة الأمور الفنية المتعلقة بمبنى وزارة التعليم العالي ومجمع التعليم الخاص ليصبح جاهزا لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور قبل بداية العام الجامعي الجديد.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى يهدف إنشاء المبنى الجديد إلى توفير مكان مميكن لتقديم خدمة مميزة للطلاب ولتسهيل الإجراءات الإدارية لهم، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وذلك في اطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بالمنظومة الإدارية والخدمية المقدمة لطلاب المرحلة الجامعية، علما بأنه بافتتاح المبنى الجديد ستطلق الوزارة مجموعة من الخدمات الإدارية الإليكترونية تختص بشئون المعاهد والجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية في مصر بالإضافة للجامعات الأهلية.
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