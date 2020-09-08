شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تهنئ المسيحيين بمناسبة عيد ميلاد العذراء مريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الأنبا باخوم نائب بطريرك الكاثوليك رسالة تهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد ميلاد السيدة العذراء، اليوم 8 سبتمبر.

وقال الأنبا باخوم في تهنئته: "عيد ميلاد العذراء مريم 8 سبتمبر 2020، ومنذ القرن الرابع الميلادى وتحتفل الكنيسة بميلاد العذراء مريم، يوم ميلاد امرأة تتعاون مع الله بطريقة كاملة لتحقيق مشروعه الخلاصى لكل البشرية، ميلاد عذراء تلد بالإيمان شعوب وشعوب، عنها قال دانتى الشاعر:-

"مريم، ابنة ابنك، عذراء وأم، متواضعة وأكبر من أى خليقة، أنت الذى فى طبيعتك، حملتى الإله".

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وتابع الأنبا باخوم، بهذه المناسبة أحمل إليكم خالص تهنئة أبينا البطريرك إبراهيم إسحق، وتهنئتى الشخصية، وأتمنى أن يكون هذا اليوم عيداً نحتفل فيه ونفرح بميلاد أمنا مريم العذراء، وبشفاعتها نصبح نحن أيضا حاملين للرب لكل من حولنا، صلوا لأجلى".

يذكر أن، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحتفل بعيد ميلاد العذراء، في أول بشنس وفق الشهور القبطية وهو الموافق يوم 9 مايو تقريبًا، ويرجع الاختلاف في يوم العيد، للاختلافات التقويمية بين التقويم القبطي المعتمد من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمرجع الأساسي للاحتفالات الدينية، وبين التقويم الغربي المعتمد من الكنيسة الكاثوليكية.

وكان الأنبا باخوم نائب بطريرك الكاثوليك، قد وقع مع المطران جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك بمصر، اتفاقية تسمح للإيبارشية البطريركية بالانتفاع بكنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك، بطنطا، وتعيين كاهن قبطي كاثوليك يقوم بالعمل الرعوي فيها على أن يحتفل بقداس بيزنطي اسبوعي وفي الأعياد، ويعد هذا العمل هو ثمرة من ثمار روح الشركة بين الكنائس ذات الحق الخاص الكاثوليكية الشرقية، لتعزيز التعاون الروحي والرعوي بين الكنائس، و تهدف أساسا الى خدمة أبناء الكنيستين والحفاظ على طقوسهم الشرقية واحترامها والحفاظ على التواجد الكاثوليكي مع التغيرات الجغرافية والسكانية لأبنائهما، مشيرة إلى أن يوم 25 مارس من كل عام، هو عيد الرعية، ويحتفل به بحضور ممثلي الطائفتين سويا حسب الطقس البيزنطي، علامة على الشركة الكاملة.