شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات المحاكمة بمجمع محاكم الجلاء لم تتأثر بأعمال ترميم المبنى الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر قضائي بمجمع محاكم الجلاء، عن عدم تأثر عمل النيابات وجلسات التحقيق والجنح والتجديدات، بأعمال التطوير التى بدأت فى المبنى الرئيسي للمجمع لترميم ورفع كفاءته بعد تعرضه للحريق.

وأضاف المصدر، أن العمل بالمحكمة منتظم كون التجديدات التي تتم بمقر المحكمة الذي احترق في أحداث 25 يناير بعيد عن مقر النيابات وجلسات التجديدات التى تتواجد فى مبنى ملحق له.

وبدأت وزارة العدل التجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الانشائية، على النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه، وذلك تنفيذا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وتم تدشين مجمع محاكم الجلاء 1947 (منذ 73 عامًا) وشهد أعمال حرق وتخريب عام 2011، في فترة الانفلات الأمني التي سادت البلاد حينها.

ويتكون مجمع محاكم الجلاء من مبنيين: الأول يطل على شارع الجلاء وكوبري 6 أكتوبر والذى تعرض للحريق ويتكون من 7 طوابق وكانت تشغله عدد من المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية والكلية، وبه بدروم مهيأ للمتهمين فى القضايا المعروضة على النيابة العامة لانتظارهم بداخله حتى يتم إصدار القرارات بشأنهم سواء كان بالحبس، فينقلون إلى السجن أو بإخلاء سبيلهم.

والمبنى الثانى يعتبر ملحقا للمبنى الأول ويتكون من 9 طوابق، لكن لم تصل إليه يد التخريب والإتلاف، وما زال العاملون به والجهات التى تستخدمه تؤدى عملها من داخله بصورة منتظمة، لكنها ليست كاملة لارتباطه بالمبنى المحترق.