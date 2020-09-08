شكرا لقرائتكم خبر عن ملف التصالح فى مخالفات البناء.. مصر تسير على الطريق الصحيح "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعد مخالفات البناء واحدة من أخطر الملفات التى تتصدى لها الدولة فى الوقت الراهن بعد وصول المبانى المخالفة إلى 2.8 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، ووصل عدد الوحدات المخالفة 1.7 مليون وحدة، بينما يوجد بالقاهرة والجيزة أكثر من 209 آلاف مبنى مخالف، وتعمل الدولة على حل تلك القضية بأكثر من طريقة أبرزها "قانون التصالح".

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وللتسهيل على المواطن تقوم الدولة بالآتى: فتح منافذ جديدة بكافة أنحاء الجمهورية لاستقبال طلبات التصالح، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بالملف واستمرار تلقى الطلبات طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية للمرور على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.