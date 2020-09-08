شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق لاستعلام الناخبين بـ 14 محافظة عن لجانهم فى جولة إعادة الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، على موقعها الإلكتروني الرسمي عبر الرابط "www.elections.eg "، كيفية استعلام الناخبين الذين يحق لهم التصويت في 14 محافظة على مستوى الجمهورية بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى على مدار اليوم وغدا، عن لجانهم الانتخابية التي سيدلون فيها بأصواتهم.

ويمكن للناخبين في المحافظات التي تشهد الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ عن طرق ثلاثة وسائل اتاحتها الهيئة الوطنية لتسهيل على الناخبين في الوصول إلى لجانهم الانتخابية، وهى إدخال الرقم القومي الخاص بالناخب على موقع الهيئة، أو ارسال رسالة تتضمن الرقم القومي إلى رقم 5151، أو الاتصال برقم 141.

ونص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في مادته الثالثة على أن تعمل الهيئة على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال الانتخابات وتختص بتوعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات وحقوقهم وواجباتهم.

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يذكر أن باب الأحكام الانتقالية في الدستور المصري الصادر في عام 2014، نص في مادته رقم (228) على أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين".

ونصت المادة (208) من الدستور على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".