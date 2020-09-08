شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لكشف الإهمال في ٦ مراكز شباب بطوخ وشبين القناطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة لمتابعة العمل داخل مراكز الشباب بإدارتي طوخ وشبين القناطر، برئاسة محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، ومحمد إمام على، من العاملين بإدارة المتابعة.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إن المتابعة شملت مركزي شباب كفر الجمال والدير، حيث وجدتهما اللجنة مفتوحين ويمارس بهما النشاط بانضباط، بينما وجدت مراكز الناصرية ودندنا ومشتهر والمنزلة يمارسون نشاطهم في غياب بعض العاملين بها، بينما وجد مركز شباب كفر الدير وكفر طحا مغلقين في أوقات العمل الرسمية.

كما تبين للجنة انتظام العمل بمركز شباب الحصافة وزاوية الشيخ سند ونوي.

وأوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بنظافة المراكز واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بمواعيد فتح وغلق المراكز طبقا لقرار وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن، وكذلك الالتزام بالمواعيد الخاصة بتشغيل الملاعب.

وقرر مر الصبروط إحالة العاملين المتغيبين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقصيرهم.

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لجنة تكشف الإهمال في بعض مراكز الشباب بطوخ وشبين القناطر

لجنة تكشف الإهمال في بعض مراكز الشباب بطوخ وشبين القناطر

لجنة تكشف الإهمال في بعض مراكز الشباب بطوخ وشبين القناطر

لجنة تكشف الإهمال في بعض مراكز الشباب بطوخ وشبين القناطر