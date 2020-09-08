شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ٤ متاحف ومناقشة ٨٢ مشروعاً بحثياً .. قطاع خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية يعلن كشف حساب ٢٠١٩ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كشف حساب نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الاسكندرية خلال العام الدراسي 2019 / 2020.
وبدأ «رمضان» التقرير بعرض أنشطة الوحدات والمراكز مثل مركز خدمة المجتمع واهم الدورات الذي يقدمها في شتى برامج الحاسب واللغات وتنمية مهارات الشباب والخريجين، وكذلك وحدة مطبعة الجامعة وما تقدمه من خدمات لكليات ومعاهد الجامعة من كتب علمية وجامعية ورسائل ماجستير ودكتوراه وكافة نماذج المكاتبات الادارية بالجامعة، كما تطرق التقرير إلى مركز التدريب المهني وأهم الدورات التي يقدمها وبروتوكولات التعاون المختلفة مع الجهات والشركات والمؤسسات العلمية المختلفة .
وفيما يختص بمركز جامعة الاسكندرية للسلامة والصحة المهنية، تم إبراز دوره في مواجهة الأزمات والكوارث والسيطرة على الحرائق ودورات التوعية بالمخاطر وإعداد خطط الطوارئ وغيرها .
وعرض التقرير دور مركز صيانة واصلاح الاجهزة العلمية بالمركز ونجاحه في اصلاح العديد من الاجهزة بأعلى جودة واقل تكلفة، وكذلك مركز تسويق الخدمات الجامعية لعرض منتجات وخدمات الجامعة وتسويقها مع الاهتمام بخدمة العملاء .
وفى اطار الاهتمام بمشاكل المجتمع عرض التقرير جهود الجامعة في انشاء مركز مكافحة النمل الابيض، ودوه في تقديم الاستشارات الفنية والعلمية للجمهور السكندري، ومعالجة التربة قبل البناء عن طريق المعالجة الكيماوية بالمبيدات وتدريب الكوادر الفنية بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة .
كما قامت الجامعة بإنشاء مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية والعمل على ايجاد حلول مسبقة مع تقديم المقترحات للجهات التنفيذية ،وكذلك إنشاء مركز رصد الشائعات وكشف الحقائق لرصد الشائعات على مستوى الجامعة وتوضيح الحقائق للرأي العام والمجتمع الجامعي في اسرع وقت .
وعرض التقرير أنشطة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس حيث تناول عرض كامل لمصفوفة البرامج التدريبية الجديدة وإعداد المتدربين وأنشطة مركز المؤتمرات ونجاحه في تحقيق إيرادات عالية .
وتناول التقرير اهم المبادرات التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعددها 4 هي ،مبادرة جامعة الإسكندرية لفصل وإعادة تدوير المخلفات ، ومبادرة اسكندرية بلا أمية، ومبادرة اسكندرية بلا إرهاب، مبادرة معا نستطيع لدعم الأسر الأكثر احتياجا .
واستعرض التقرير جهود الجامعة في ملف تطوير العشوائيات وتطهير بحيرة مريوط وتطوير قرية باب العبيد بأبيس وكذلك برامج التدريب التحويلى وتنمية القدرات للأطباء والجهاز الإدارى بالجامعة.
كما استعرض التقرير القوافل الطبية والمجتمعية والخدمية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على حوالي 4900 حالة وصرف 3650 روشتة طبية، وإجراء 96 عملية جراحية و490 تحليل طبي، وصرف 334 نظارة طبية وتوصيل المياه لعدد 850 منزل، وتركيب اسقف لعدد 80 منزل، وتوزيع أكثر من 20000 كرتونة أغذية.
وفى اطار دور الجامعة على البعد الافريقي نظمت الجامعة القافلة السادسة إلى دولة تنزانيا وإجراء عدد كبير من جراحات الأطفال وعمليات الرمد .
كما تناول التقرير الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد من خلال التوعية بخطورته والتكافل للطلاب والعمالة المؤقتة وتوفير المطهرات والكمامات وتوزيعها على كليات ومعاهد الجامعة .
واستعرض التقرير ملف الجامعة الخضراء من خلال استخدام بدائل الطاقة الحديثة والأمنة مثل الطاقة الشمسية وزيادة المساحات الخضراء وإدارة المخلفات وترشيد المياه ، مما انعكس على ترتيب الجامعة لتحتل المركز 332 عالميا طبقا للتصنيف العالمى Green metric، كما قامت الجامعة بتطبيق آليات حساب البصمة الكربونية وموقف جامعة الأسكندرية ومدى إسهامها في انبعاثات غاز الكربون، وفى مجال استخدام الطاقة الشمسية تم البدء في مشروع «توريد وتركيب وتشغيل المحطة الشمسية الفوتوفولتية بقدرة 20.1 ك وات أعلى مبنى إدارة جامعة الإسكندرية بالشاطبي.
وفى اطار تطبيق إستراتيجية ترشيد إستهلاك تقوم الجامعة بالتغيير إلى لمبات الليد الموفرة للطاقة بجميع كليات ومعاهد الجامعة، كما تولى الجامعة اهتماما كبيرا بالتطوير المؤسسي والإصلاح الإداري طبقاً للتوجه الإستراتيجي لرؤية مصر 2030، وجهود تطوير الجهاز الإداري وتطوير جودة الخدمات الحكومية وكان من نتائجها تطوير اكثرمن 15 إدارة داخل الجامعة والمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي .
كما قدمت الجامعة عدد كبير من الاستشارات مثل دراسة تقييم الأثر البيئي لنواتج تطهير وتكريك بحيرة مريوط .
وفى اطار تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية المحلية والدولية، قامت جامعة الإسكندرية بإنشاء الحاضنات التكنولوجية بالتعاون مع الجهات الصناعية، وذلك لدعم الإقتصاد المبني على المعرفة والوصول الى منتجات محلية الصنع ونجحت الجامعة في إنشاء شركة ناشئة لتسويق وإدارة مخرجات البحث العلمي .
ونجح القطاع في تطوير 4 متاحف، تضم متحف الآثار بكلية الآداب ،ومتحف كلية الفنون الجميلة، ومتحف تاريخ الطب بكلية الطب، ومتحف مطبعة الجامعة بالإضافة إلي الحديقة النباتية بكلية العلوم.
كما قامت الجامعة بإنشاء اللجنة القومية للتنمية المستدامة لتكون حلقة وصل بين الأطراف المختلفة والوفاء بالمسئولية المجتمعية تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي .
وفيما يتعلق بالمشروعات البحثية تم مناقشة عدد 82 مشروع بحثى، تنوعت ما بين الاتحاد الأوروبي برنامج ارسموس بواقع ٧ مشروعات، وبرامج بدايتي لدعم أفكار الطلاب ٢٤ مشروع، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ٢٠ مشروع، وأكاديمية البحث العلمي ١٥ مشروع، ووحدة مشروعات التطوير بالقاهرة 13 مشروع، ومشروعات مشاركة طلابية 3 مشروعات ، واعتماد معامل للتأهيل .
وأختتم التقرير بإنشاء المنصة الالكترونية للتدريب لتحقيق التكامل بين جميع مراكز التدريب بالجامعة من خلال منصة إلكترونية واحدة وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين والجهاز الاداري.
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