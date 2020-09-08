شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ٤ متاحف ومناقشة ٨٢ مشروعاً بحثياً .. قطاع خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية يعلن كشف حساب ٢٠١٩ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كشف حساب نشاط قطاع ‏خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الاسكندرية خلال العام ‏الدراسي 2019 / 2020.

وبدأ «رمضان» التقرير بعرض أنشطة الوحدات والمراكز مثل مركز خدمة المجتمع واهم الدورات ‏الذي يقدمها في شتى برامج الحاسب واللغات وتنمية مهارات الشباب والخريجين، وكذلك وحدة مطبعة الجامعة وما تقدمه من خدمات لكليات ومعاهد الجامعة من كتب ‏علمية وجامعية ورسائل ماجستير ودكتوراه وكافة نماذج المكاتبات الادارية بالجامعة، كما تطرق التقرير إلى مركز التدريب المهني وأهم الدورات التي يقدمها وبروتوكولات ‏التعاون المختلفة مع الجهات والشركات والمؤسسات العلمية المختلفة .‏

وفيما يختص بمركز جامعة الاسكندرية للسلامة والصحة المهنية، تم إبراز دوره في ‏مواجهة الأزمات والكوارث والسيطرة على الحرائق ودورات التوعية بالمخاطر وإعداد ‏خطط الطوارئ وغيرها .‏

وعرض التقرير دور مركز صيانة واصلاح الاجهزة العلمية بالمركز ونجاحه في ‏اصلاح العديد من الاجهزة بأعلى جودة واقل تكلفة، وكذلك مركز تسويق الخدمات ‏الجامعية لعرض منتجات وخدمات الجامعة وتسويقها مع الاهتمام بخدمة العملاء .‏

وفى اطار الاهتمام بمشاكل المجتمع عرض التقرير جهود الجامعة في انشاء مركز ‏مكافحة النمل الابيض، ودوه في تقديم الاستشارات الفنية والعلمية للجمهور السكندري، ‏ومعالجة التربة قبل البناء عن طريق المعالجة الكيماوية بالمبيدات وتدريب الكوادر ‏الفنية بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة .‏

كما قامت الجامعة بإنشاء مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية والعمل على ايجاد ‏حلول مسبقة مع تقديم المقترحات للجهات التنفيذية ،وكذلك إنشاء مركز رصد الشائعات ‏وكشف الحقائق لرصد الشائعات على مستوى الجامعة وتوضيح الحقائق للرأي العام ‏والمجتمع الجامعي في اسرع وقت .‏

وعرض التقرير أنشطة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس حيث تناول عرض ‏كامل لمصفوفة البرامج التدريبية الجديدة وإعداد المتدربين وأنشطة مركز المؤتمرات ‏ونجاحه في تحقيق إيرادات عالية .‏

وتناول التقرير اهم المبادرات التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعددها 4 هي ،مبادرة ‏‎ ‎جامعة‎ ‎الإسكندرية‎ ‎لفصل‎ ‎وإعادة‎ ‎تدوير‎ ‎المخلفات ‏، ومبادرة اسكندرية بلا أمية، ومبادرة اسكندرية بلا إرهاب، مبادرة معا نستطيع لدعم الأسر الأكثر احتياجا .‏

واستعرض التقرير جهود الجامعة في ملف تطوير العشوائيات وتطهير بحيرة ‏مريوط وتطوير قرية باب العبيد بأبيس وكذلك برامج التدريب التحويلى وتنمية ‏القدرات للأطباء والجهاز الإدارى بالجامعة. ‏

كما استعرض التقرير القوافل الطبية والمجتمعية والخدمية التي ينظمها قطاع خدمة ‏المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على حوالي 4900 حالة وصرف 3650 ‏روشتة طبية، وإجراء 96 عملية جراحية و490 تحليل طبي، وصرف 334 نظارة طبية ‏وتوصيل المياه لعدد 850 منزل، وتركيب اسقف لعدد 80 منزل، وتوزيع أكثر من ‏‏20000 كرتونة أغذية.

وفى اطار دور الجامعة على البعد الافريقي نظمت الجامعة ‏القافلة السادسة إلى دولة تنزانيا وإجراء عدد كبير من جراحات الأطفال وعمليات الرمد ‏‏. ‏

كما تناول التقرير الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة للتعايش مع فيروس ‏كورونا المستجد من خلال التوعية بخطورته والتكافل للطلاب والعمالة المؤقتة وتوفير ‏المطهرات والكمامات وتوزيعها على كليات ومعاهد الجامعة .‏

واستعرض التقرير ملف الجامعة الخضراء من خلال استخدام بدائل الطاقة الحديثة ‏والأمنة مثل الطاقة الشمسية وزيادة المساحات الخضراء وإدارة المخلفات وترشيد المياه ‏، مما انعكس على ترتيب الجامعة لتحتل المركز 332 عالميا طبقا للتصنيف ‏العالمى ‏Green metric،‏ كما قامت الجامعة بتطبيق آليات حساب البصمة ‏الكربونية وموقف جامعة الأسكندرية ومدى إسهامها في انبعاثات غاز الكربون، ‏وفى مجال استخدام الطاقة الشمسية تم البدء في مشروع «توريد وتركيب ‏وتشغيل المحطة الشمسية الفوتوفولتية بقدرة 20.1 ك وات أعلى مبنى إدارة ‏جامعة الإسكندرية بالشاطبي.

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وفى اطار تطبيق إستراتيجية ترشيد إستهلاك تقوم ‏الجامعة بالتغيير إلى لمبات الليد الموفرة للطاقة بجميع كليات ومعاهد الجامعة، كما تولى الجامعة اهتماما كبيرا بالتطوير المؤسسي والإصلاح الإداري طبقاً ‏للتوجه الإستراتيجي لرؤية مصر 2030، وجهود تطوير الجهاز الإداري وتطوير ‏جودة الخدمات الحكومية وكان من نتائجها تطوير اكثرمن 15 إدارة داخل ‏الجامعة والمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي .‏

كما قدمت الجامعة عدد كبير من الاستشارات مثل دراسة تقييم الأثر البيئي ‏لنواتج تطهير وتكريك بحيرة مريوط ‏.

وفى اطار تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات ‏المعنية المحلية والدولية، قامت جامعة الإسكندرية بإنشاء الحاضنات التكنولوجية ‏بالتعاون مع الجهات الصناعية، وذلك لدعم الإقتصاد المبني على المعرفة والوصول ‏الى منتجات محلية الصنع ونجحت الجامعة في إنشاء شركة ناشئة لتسويق وإدارة ‏مخرجات البحث العلمي .‏

ونجح القطاع في تطوير 4 متاحف، تضم متحف الآثار بكلية الآداب ،ومتحف كلية ‏الفنون الجميلة، ومتحف تاريخ الطب بكلية الطب، ومتحف مطبعة الجامعة بالإضافة ‏إلي الحديقة النباتية بكلية العلوم.‏

كما قامت الجامعة بإنشاء اللجنة القومية للتنمية المستدامة‎ لتكون حلقة وصل بين ‏الأطراف المختلفة والوفاء بالمسئولية المجتمعية تجاه تحقيق أهداف التنمية ‏المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي .‏

وفيما يتعلق بالمشروعات البحثية تم مناقشة عدد 82 مشروع بحثى، تنوعت ما بين الاتحاد الأوروبي برنامج ارسموس بواقع ٧ مشروعات، وبرامج بدايتي لدعم أفكار الطلاب ٢٤ مشروع، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ٢٠ مشروع، وأكاديمية البحث العلمي ١٥ مشروع، ووحدة مشروعات التطوير بالقاهرة 13 مشروع، ومشروعات مشاركة طلابية 3 مشروعات ‏، واعتماد معامل للتأهيل ‏.

وأختتم التقرير بإنشاء المنصة الالكترونية للتدريب لتحقيق التكامل بين جميع ‏مراكز التدريب بالجامعة من خلال منصة إلكترونية واحدة وتدريب أعضاء هيئة ‏التدريس والطلاب والخريجين والجهاز الاداري.‏