شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغفار يتفقد مبنى وزارة التعليم والمجمع الخاص بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين، بزيارة تفقدية لمبنى وزارة التعليم العالي ومجمع التعليم الخاص المجاور لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، برفقة الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشؤون الفنية، والأستاذ أحمد الشيخ، القائم بأعمال رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة الانتهاء من كل الأمور الفنية المتعلقة بمبنى وزارة التعليم العالي ومجمع التعليم الخاص ليصبح جاهزا لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور قبل بداية العام الجامعي الجديد.

ويهدف إنشاء المبنى الجديد إلى توفير مكان مميكن لتقديم خدمة مميزة للطلاب ولتسهيل الإجراءات الإدارية لهم، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بالمنظومة الإدارية والخدمية المقدمة لطلاب المرحلة الجامعية، علما بأنه بافتتاح المبنى الجديد ستطلق الوزارة مجموعة من الخدمات الإدارية الإلكترونية تختص بشؤون المعاهد والجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية في مصر بالإضافة للجامعات الأهلية.