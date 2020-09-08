شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن لجنتك الانتخابية من هنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت صباح اليوم، جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر رسميًا، بعد انتهاء انتخابات الإعادة للمصريين في الخارجى يومى الأحد 7 سبتمبر والاثنين 8 سبتمبر، ويتم إعلان نتيجة جولة انتخابات الإعادة بموعد أقصاه يوم 16 سبتمبر 2020.
وتستطيع الاستعلام عن لجنتك الانتخابية، وبيان رقم اللجنة الفرعية ومكانها وعنوان اللجنة ورقمك في كشوف الناخبين باستخدام الرقم القومى الخاص بك، والمكون من 14 رقمًا، من خلال رابط اللجنة العليا للانتخابات.
رابط اللجنة العليا للانتخابات
https://www.elections.eg/
ويظهر لك بعد كتابة الرقم القومى كافة البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك في الانتخابات كما هو موضح في هذا الجدول:
الرقم القومي (.....................) له حق الانتخاب
بيانات اللجنة الانتخابية (نتيجة هذا الاستعلام تخص انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ فقط).
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الوضع في مصر
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اصابات
100,041
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تعافي
79,008
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وفيات
5,541
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