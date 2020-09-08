شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: «صوتك مسموع» تلقت ٢٠٢ ألف رسالة وشكوى خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة (صوتك مسموع) التي تتبناها الوزارة، تلقت منذ انطلاقها خلال شهر أكتوبر ٢٠١٨ حتى نهاية أغسطس ٢٠٢٠، أكثر من ٢٠٢ ألف رسالة، منها ٤٣٢٠٧ شكوى، تم حل ٤١٣٨٦ منها، بنسبة حوالى 95.8% وجارٍ حل ١٨٢١ شكوى.

وتاتي المبادرة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكل المحافظات، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية.

وقال شعراوي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المبادرة تلقت خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من ١٧ ألف رسالة، منها ٢٨٩٦ شكوى، تم حل ٢٤٤١ منها، بنسبة ٧٧.٣% وجارٍ حل ٦٥٥ شكوى، موضحًا أن أكثر الشكاوى خلال شهر أغسطس تتعلق بالقمامة وعددها ١٥٥٧ شكوى بنسبة ٥٣.٨% والإشغالات ٩١٩ شكوى بنسبة ٣١.٩%، ثم مخالفات البناء وعددها ٢٧٨ شكوى بنسبة ٩.٦% وشكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعددها ١٠٩ شكاوى بنسبة ٣.٨٪، وشكاوى الفساد ٣٣ شكوى بنسبة ١.١%.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن أكثر المحافظات استجابة في حل شكاوى المواطنين خلال شهر أغسطس، هي أسيوط والمنيا والقليوبية والفيوم والدقهلية والبحيرة وأسوان، لافتاً إلى أن مبادرة (صوتك مسموع) تأتى استكمالا لمنظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة وتعمل على عدة محاور رئيسية، أهمها التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد ومخالفات البناء.

وأضاف أن خدمة الواتس آب تلقت خلال شهر أغسطس عدد ١٤٥٥١ رسالة، منها ٢٢٦٧ شكوى مستوفاة، تم الرد على ١٨٦٢ منها، بنسبة ٨٢%، وتلقى البريد الإلكترونى للوزارة خلال الشهر عدد ٨٣ رسالة، تم الرد عليها وتضمنت الرسائل عدد ٢٥ شكوى وتم الرد على ١٣، وجارٍ الرد على ١٢ شكوى، بنسبة ٥٢%، وبلغ عدد الرسائل الواردة على صفحة المبادرة خلال شهر فبراير ٢٩٣٠ رسالة وبلغ عدد الشكاوى ٦٠٤ شكاوى تم الرد على ٢٦٦ منها، وجارٍ الرد على ٢٣٨ شكوى، بنسبة ٦١%، ويواصل الخط الساخن تلقي اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن المبادرة وتوجيه المواطنين على وسائل تلقي الشكاوى، حيث بلغ استقبال عدد المكالمات ٢٤٠ اتصالًا تليفونيًا.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان «إدارة محلية مستجيبة للمواطن»، وفيما يخص المحور الثاني للمبادرة يحمل عنوان «إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن».

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وأكد شعراوي على اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين، لذلك تمت إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين، حيث تم تخصيص رقم «الواتس آب»: وهو ( 01150606783 )، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»: بعنوان (صوتك مسموع) www.facebook.com/sotakmasmwo )، ورقم الخط الساخن: (15330) الذي يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.