إصابة 16 عاملًا من عمال المصانع في حادث تصادم بين سيارة وأتوبيس في السادات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 16 عاملًا من عمال أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالسادات في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس بطريق السادات- كفر داود، بسبب السرعة الجنونية، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من النجدة بوقع حادث تصادم ووجود مصابين على الفور أمر بنقل المصابين إلى المستشفى وإجراء المعاينة اللازمة ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير. أكدت التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين أتوبيس يقل مجموعة من عمال المصانع أثناء عودتهم عقب انتهاء عملهم وسيارة ميكروباص نتج عنه إصابة 16 شخصًا بإصابات خفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتمت مغادرة عدد منهم للمستشفى تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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