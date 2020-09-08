شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 10 أيام.. «القومي للمرأة» بشمال سيناء يطلق حملة للتوعية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء حملة توعية عن فيروس كورونا المستجد في مدينتي العريش وبئر العبد، وذلك في إطار الحملة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة للتوعية ضد فيروس كورونا تحت عنوان «الوقاية أفضل من العزل».

وقالت إحسان الغالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، إن الحملة جرت بمشاركة 44 من الرائدات الريفيات، حيث قمن بالتوعية في مناطق عاطف السادات، المساعيد، الفواخرية، أبي صقل، أسيوط، بجانب مدينة بئر العبد.

أضافت الغالي أنه تمت توعية المواطنين بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وكيفية العزل في حالة الاشتباه في الإصابة والتباعد في التعامل.

أشارت إلى تنفيذ عدد 250 زيارة خلال اليوم الأول من الحملة بإجمالي عدد ٧٥٠ مستفيدا ومستفيدة، مؤكدة على أن الحملة مستمرة لمدة 10 أيام متتالية.