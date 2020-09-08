شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام كمية من الأغذية الفاسدة بحملة بـ«بئر العبد» شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء عن إعدام كمية من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة على المحال التجارية والأسواق بمدينة بئر العبد، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن شمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أن فريقا من مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية ببئر العبد، بالتنسيق مع قسم شرطة بئر العبد، قام بإعدام 70 كيلو جراما و4 لترات زيوت وطحينة وبقايا ذبائح منتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

أضاف وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن فريق مراقبي الأغذية ببئر العبد ضم كلا من مدحت أبوالنور، مراقب أول الأغذية بالإدارة، ولمياء عنبر وهشام عبدالجليل، مفتشي الأغذية بالإدارة.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الحملات التموينية مستمرة على المحال التجارية والأسواق في مختلف مراكز المحافظة.