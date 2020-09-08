شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف والعلاج مجانًا.. قنا تطلق قوافل لتقديم الخدمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بقنا ستقوم بتنفيذ قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بقرية (العطيات) التابعة لمركز دشنا، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقري المجاورة وذلك بشكل مجاني. وأوضح تواضروس أنه سيتم من خلال هذه القافلة الكشف على الحالات في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، والتي تتضمن (نساء- تنظيم أسرة- جلدية- جراحة- باطنة- أطفال- عظام)، مؤكدا أن توقيع الكشف وصرف العلاج سيكون مجانًا للجميع بالإضافة إلى إجراء التقارير اللازمة للعلاج والعمليات على نفقة الدولة في حالة الاحتياج لذلك. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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