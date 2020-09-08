شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي أسقفى «صموئيل المعترف» ودمياط بدير وادى النطرون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءات مغلقة مع عدد من الأساقفة العموميين أعضاء المجمع المقدس ورؤساء الأديرة، أمس، بالمقر البابوى في دير القديس الأنبا بيشوى، أحد أديرة وادى النطرون في صحراء البحيرة.
وشملت اللقاء المغلقة الأنبا باسيليوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.
كما استقبل البابا الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، حيث دار الحديث عن الخدمة الروحية في الكنائس والأديرة الواقعة تحت إشرافهما الرعوى.
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