شكرا لقرائتكم خبر عن فتح لجان التصويت في انتخابات الشيوخ بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت اللجان الانتخابية في القليوبية، صباح اليوم، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، التي تجرى على مدار يومين لاختيار مرشح واحد فقط لكرسى الشيوخ السادس للمقاعد الفردية، حيث تجرى الإعادة بين أبو سريع إمام، مرشح الحزب الجمهورى ضمن القائمة الوطنية لائتلاف الأحزاب بقيادة مستقبل وطن والمرشح المستقل خالد عرمان.

وحرصت محافظة القليوبية على توفير كراسي متحركة لكبار السن لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم إلى جانب مظلات لحمايتهم من الشمس مع التشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتجرى الانتخابات في 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرا انتخابيا بالقليوبية، ويبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.

فتح اللجان فى القليوبية

فتح اللجان فى القليوبية