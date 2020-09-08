شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام عملية التصويت في لجان الإعادة بمجلس الشيوخ ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، انتظام عملية التصويت في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ التي بدأت، صباح اليوم، في مختلف اللجان الفرعية بالمحافظة، حيث تجرى الانتخابات في 481 مركزاً انتخابياً يضم 532 لجنة فرعية لاستقبال (مليون و875 ألف مواطن) من المسجلين في قواعد بيانات الناخبين، وذلك بعد أن فتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا، وتولى قضاة اللجان الفرعية الإشراف على عملية التصويت، وبإشراف قوات التأمين من الجيش والشرطة في عملية التأمين. جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة.

واطمأن المحافظ على تكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أي طوارئ أو توفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأدلاء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي.