شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعلن وزارة التعليم عن العام الدراسى الجديد ظهر اليوم؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل كثيرة ظهر اليوم الثلاثاء تتعلق بالعام الدراسى الجديد، وسوف تجيب عن أسئلة أولياء الأمور الخاصة بالحضور فى الفصول والمدارس فى ظل تداعيات أزمة كورونا، الخليج 365 يسرد فى التقرير التالى الخطوط العريضة وبعض التفاصيل الخاصة بالعام الدراسى الجديد.



ـ يناقش المؤتمر الصحفى التعليم العام وكيفية التواجد في المدارس.

ـ مصادر التعلم المتنوعة الإلكترونية.

ـ من المقرر إعلان تفاصيل مصادر التعلم الإلكترونية وتشمل بنك المعرفة ومنصة ادمودوا ومنصة البث المباشر وغيرها.

ـ يتحدث المؤتمر عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة.

ـ الطلاب الذين أجلوا امتحانات الثانوية هذاالعام أو رسبوا سوف يؤدون الامتحان العام المقبل ورقيا.

ـ أسئلة امتحانات الثانوية العامة العام المقبل ستقيس فهم نواتج التعلم المختلفة.

ـ من المقرر أن تعلن الوزارة عقد امتحانات الثانوية العامة العام المقبل لدفعة الثانى الثانوى 2020، إلكترونيا.

ـ هناك احتمال بعدم توحيد أسئلة امتحانات الثانوية العامة العام المقبل ولكنها نماذج مختلفة متعددة الصعوبة.

ـ يستعرض المؤتمر المشروعات الكبرى قيد التنفيذ.

ـ يعلن تفاصيل تدريب المعلمين.

ـ النماذج الاقتصادية الجديدة لتطوير التعليم.

ـ سوف يتحدث الوزير عن إثابة المعلمين.

ـ خطوات تنمية موارد الإدارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.

ـ لا تقليل فى عدد ساعات العام الدراسى أو تخفيف المناهج الدراسية.