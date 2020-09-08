شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات.. دليل الإنجازات غير المسبوقة فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهود كبيرة تبذلها الدولة لتطوير العشوائيات، خصوصا أن الملف ينقسم إلى عدة اتجاهات متنوعة من النواحى الصحية والاجتماعية وغيرها. وللعلم فإن صندوق العشوائيات أنشئ عقب حادثة صخرة الدويقة فى 2008 وحتى عام 2014 وأنفق بملف تطوير العشوائيات مبلغ 650 مليون جنيه، بينما ملف تطوير العشوائيات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنذ عام 2016 وحتى الآن تم إنفاق 27 مليار جنيه بمشروع الأسمرات 1، و2 بما يعادل 10 أضعاف السنوات الماضية والذى يعد إعجازا حقيقيا نفذته القيادة السياسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق تطوير العشوائيات.. دليل الإنجازات غير المسبوقة فى تاريخ مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.