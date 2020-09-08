شكرا لقرائتكم خبر عن مدراء الأمن يتفقدون محيط لجان إعادة انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف مديريات الأمن التى تشهد جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشورى على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة ، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإنتخابات، وأهابت بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان .

ويخوض 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.

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وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم التنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل أتمام عملية الإعادة بشكل يليق بمصر حيث تم تجهيز المدارس التى ستجرى فيها الإعادة وتسليم القضاة كافة المستلزمات الوقائية من كورونا ومنها الكمامات والكحول والقفازات التى تستخدم فى عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين الانتخابات ونقل القضاة إلى لجانهم الفرعية خاصة فى المحافظات النائية ومنها الاقصر وأسوان ومطروح.