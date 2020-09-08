شكرا لقرائتكم خبر عن فتح لجان الاقتراع أمام الناخبين بـ14 محافظة لحسم جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت صباح اليوم الثلاثاء، اللجان الانتخابية في 14 محافظة أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم لحسم جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ التي يتنافس عليها 52 مرشحا على 26 مقعدا بالنظام الفردى، والتي تستمر لمدة يومين، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، بعد أن تم حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية في الجولة الأولى.

يأتي ذلك وسط انتشار أمنى مكثف من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية واستعدادات قصوى لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لتوفير المناخ الآمن والمناسب وسبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم مع الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظا على المواطنين، من بينها التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم .

ويخوض جولة الإعادة 52 مرشحا على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى "الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة عقب انتهاء الاقتراع والفرز فى موعد أقصاه 16 سبتمبر الجارى.

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